Una atleta de 18 años gana la corona de Miss Italia

El 21 de septiembre se celebró la 80.ª final del concurso Miss Italia en el castillo de Santa Severa, cerca de Roma. Entre las 16 finalistas, Sara Maria Rizea, de 18 años y representante de Liguria, se alzó con la victoria. Llegó a la final con el título de «Miss Liguria».

Curiosamente, la nueva Miss Italia ha ganado atención no solo por el concurso de belleza, sino también por sus logros deportivos. Sara Rizea es atleta de la selección nacional italiana de natación artística y miembro del club Fiamme Oro.

Uno de sus resultados deportivos más importantes es la medalla de plata obtenida en el Campeonato de Europa de 2024 en Belgrado. Rizea quedó segunda en la prueba de dúo mixto técnico junto a Filippo Pelati. Ese mismo año, también ganó una medalla de bronce en el Campeonato Mundial Juvenil en Lima.

La atleta también cuenta con medallas en competiciones de la Copa del Mundo. En 2024, obtuvo la medalla de bronce en la Superfinal de Budapest, y en 2025, consiguió otro bronce en la etapa de Somabay.

Sara Rizea nació en noviembre de 2007 en Moncalieri. Más tarde, se mudó con su familia a Vado Ligure, en la provincia de Savona. Comenzó a practicar natación artística a los ocho años y fue convocada por primera vez a la selección nacional italiana en 2021.

Incluso después de ganar la corona de Miss Italia, Sara no tiene intención de dejar el deporte. Tras el concurso, declaró que sueña con participar en los Juegos Olímpicos en el futuro.

De este modo, a sus 18 años, Sara Maria Rizea se convirtió en una de las jóvenes italianas que combina sus éxitos deportivos con el título de Miss Italia.