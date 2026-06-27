Escándalo en el mercado de insurtech: la startup Corgi es acusada de robar software de código abierto

Graves conflictos están surgiendo en torno a la startup de insurtech Corgi, respaldada por la aceleradora Y Combinator. La empresa Papermark ha acusado a Corgi de robar software de código abierto y presentarlo como su propio producto. Este caso ha vuelto a poner en el orden del día la cuestión de la propiedad intelectual y las licencias de código abierto en el ecosistema de las startups. Así lo informa Techcrunch.com en una noticia.

La disputa comenzó tras una publicación de Marc Seitz, uno de los fundadores de Papermark, en X (antes Twitter). Para probar sus acusaciones, Seitz adjuntó capturas de pantalla del nuevo producto Dataroom presentado por Corgi. En las capturas, las funciones y los textos de la interfaz de Corgi eran idénticos palabra por palabra al producto de Papermark.

Los programas de Dataroom, o «salas de datos», son utilizados principalmente por startups para enviar de forma segura documentos de proyectos a inversores de capital riesgo y realizar procesos de due diligence. Según informa TechCrunch, Marc Seitz calificó esta acción de Corgi como una violación de los derechos de autor e incluso como un «fraude».

Reacción oficial de la dirección de Corgi

Nico Laqua, cofundador y CEO de Corgi, prometió inicialmente investigar la situación y poco después emitió un comunicado rechazando las acusaciones. Afirmó que el código del producto es completamente diferente al de Papermark. Al rechazar las demandas por violación de licencia, Laqua subrayó que «robar código y copiar un estilo de diseño son cosas distintas».

No obstante, el director de Corgi admitió que se apoyaron excesivamente en productos existentes durante el proceso de diseño. Según sus palabras, el equipo tomó plantillas de soluciones ya disponibles en el mercado en lugar de tomar decisiones visuales originales, lo que provocó que los productos fueran similares en apariencia.

Un representante de la empresa informó en una entrevista con TechCrunch que los elementos problemáticos ya han sido modificados. Afirmó que las similitudes solo se observaron en elementos visuales de dos páginas de configuración secundaria y que estos errores fueron corregidos inmediatamente. El equipo confirmó una vez más que no se utilizó el código de Papermark.

Software de código abierto y ética de las startups

Este incidente puede ser una lección importante para las startups tecnológicas. Aunque los proyectos de código abierto (open source) a menudo se ofrecen para uso libre, sus condiciones de licencia y derechos de autor están estrictamente protegidos. Casos como este también son relevantes para el creciente sector IT de Uzbekistán, ya que los desarrolladores locales utilizan ampliamente los recursos internacionales de código abierto.

Hasta ahora, el conflicto entre Papermark y Corgi no ha llegado a los tribunales, pero las discusiones en las redes sociales inevitablemente dañan la reputación de la startup. Los expertos recuerdan que al crear un producto, es importante no solo la originalidad del código, sino también que la interfaz de usuario (UI) y los textos sean originales.