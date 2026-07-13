Un perro que entiende los gestos de su dueño fascina en las redes sociales

En Estados Unidos, un labrador negro se hizo famoso en las redes sociales por su capacidad para entender los gestos de su dueño.

El bloguero estadounidense Robert Haney perdió la audición durante su infancia. Por ello, utiliza principalmente el lenguaje de señas en su vida diaria. Su perro, Slater, aprendió con el tiempo a interpretar los movimientos de sus manos y sus expresiones faciales.

Slater recibe las órdenes no mediante la voz, sino a través de las señas de Robert. El perro sabe distinguir diferentes movimientos de manos y actúa en consecuencia.

Los videos de este labrador comunicándose casi sin palabras con su dueño despiertan gran interés entre los usuarios. Muchos elogian la atención de Slater y su capacidad de adaptación.