Xiaomi presenta el nuevo reloj inteligente Xiaomi Watch S5

Xiaomi ha presentado oficialmente su reloj inteligente Xiaomi Watch S5 junto a sus nuevos dispositivos insignia. Según ixbt.com, este gadget moderno y asequible se lanza al mercado por menos de 200 dólares y destaca por sus funciones avanzadas. Así lo informa Ixbt.com informa .

La versión básica del nuevo reloj inteligente con correa de fluoroelastómero tiene un precio de 195 dólares. Los compradores también pueden optar por una modificación con correa de cuero natural por 225 dólares o una versión especial con carcasa transparente.

Diseño y especificaciones técnicas

El Xiaomi Watch S5 destaca por sus dimensiones compactas: el dispositivo tiene una caja de 41 mm, con un grosor de solo 9,9 mm y un peso de 36 gramos. El reloj está equipado con una pantalla de alta calidad de 1,32 pulgadas, con un brillo máximo de 3000 nits.

Entre los modelos, una versión única con carcasa transparente merece especial atención. Cuenta con una caja octogonal hecha de cristal especial Xiaomi Dragon Crystal, que permite ver los detalles de acero inoxidable con acabado mate de la estructura interna.

Monitoreo de salud y funciones

Los fabricantes han prestado especial atención al seguimiento de los indicadores de salud. El dispositivo está equipado con un nuevo sensor óptico que mide la frecuencia cardíaca y el nivel de oxígeno en sangre con mayor precisión. Se ha añadido el algoritmo Heart Rate 2.0 para mejorar aún más la exactitud de las mediciones.

El reloj también cuenta con funciones de seguimiento de la salud femenina. Incluye tres sensores de temperatura que monitorean continuamente los cambios en la temperatura de la piel de la muñeca, los cuales se analizan junto con los datos del ciclo menstrual para ayudar a predecir futuros periodos.

Seguridad y modos deportivos

Se ha prestado gran atención a las funciones de seguridad. Al presionar el botón lateral tres veces, es posible realizar una llamada automática a un contacto de emergencia y enviar la ubicación precisa. Los usuarios también pueden compartir su geolocalización en tiempo real con un contacto seleccionado.

Para los entusiastas del deporte, el reloj ofrece más de 150 modos deportivos, incluyendo carrera, natación, ciclismo y esquí. La capacidad de la batería se ha incrementado un 84 % respecto a la generación anterior, garantizando hasta 14 días de autonomía con una sola carga.