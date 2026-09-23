Xiaomi presenta una nueva campana extractora con IA y potencia récord

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Xiaomi presenta una nueva campana extractora con IA y potencia récord

Xiaomi ha lanzado oficialmente al mercado su desarrollo más reciente y potente en electrodomésticos de cocina. Este dispositivo inteligente, llamado Mijia Smart Range Hood 3 Max, está equipado con funciones de alta tecnología, capacidades de IA y una potencia de succión sin precedentes, lo que supone un gran avance en el sector. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según datos de Ixbt.com, el precio inicial del nuevo dispositivo en el mercado chino es de 4598,5 yuanes, incluyendo el subsidio estatal. El dispositivo cuenta con un ventilador moderno de 360 W, ocho niveles de potencia y una velocidad de flujo de aire máxima de 17,5 m/s. Estas cifras muestran un aumento significativo respecto a los modelos anteriores.

Especificaciones técnicas y presión extrema

Uno de los principales logros técnicos es su presión estática máxima de 1700 Pa. Según el fabricante, el flujo de aire ha aumentado un 34,6 % y la presión un 89 % en comparación con la generación anterior, permitiendo una cocina más eficiente y cómoda.

Además de su alto rendimiento, se han aplicado soluciones modernas para reducir el ruido. Incluso en el modo máximo, el nivel de ruido no supera los 59 dB(A), y el ruido de alta frecuencia se ha reducido en un 84 % respecto a modelos anteriores.

IA y funciones de seguridad

El Mijia Smart Range Hood 3 Max incorpora una cámara de 3 MP y un sistema de IA avanzado basado en el modelo visual VLA. El dispositivo analiza la cantidad de humo cada 0,1 s, detecta cambios con una precisión superior al 98 % y ajusta la potencia automáticamente en solo 0,6 s tras la aparición de humo.

  • Función de alerta ante el riesgo de desbordamiento de líquidos en la olla
  • Monitoreo constante de gas, humo y partículas PM2.5
  • Posibilidad de recibir notificaciones remotas y activar la ventilación mediante la app Mi Home
  • Sistema de limpieza por circulación, incluyendo cuatro ciclones y cortina de aire

El dispositivo elimina el 97 % de las partículas PM2.5 y realiza una esterilización del 98 % mediante iones negativos, garantizando limpieza y seguridad en el hogar.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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