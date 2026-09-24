Starlink comienza a ofrecer el kit Mini de forma gratuita en Japón

Starlink, proveedor de servicios de Internet por satélite, ha dado un paso importante en el mercado japonés. Según ixbt.com, en ciertas regiones del país, el kit de equipos Starlink Mini se ofrece ahora sin pago inicial, es decir, bajo un modelo de alquiler gratuito. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

Esta iniciativa tiene como objetivo reducir significativamente los costes financieros iniciales para quienes deseen conectarse a Internet por satélite de alta velocidad. Las nuevas condiciones facilitan enormemente el proceso de transición a tecnologías modernas para los usuarios.

Condiciones favorables e instalación rápida

Según la información difundida por la empresa, el proceso de instalación del equipo en la mayor parte de Japón requiere muy poco tiempo. Los usuarios pueden conectarse a una red estable y de alto rendimiento en un corto periodo.

Starlink también presta especial atención a la mejora de la calidad del servicio al cliente. Se ha implementado un soporte completo en japonés, desde el pedido hasta la instalación de los equipos y las etapas posteriores de uso del servicio.

Se espera que la nueva política de tarifas sea especialmente útil para los residentes de zonas remotas y montañosas, así como para las pequeñas empresas. En la era de la globalización, esta tecnología se está convirtiendo en un medio de comunicación esencial en áreas sin acceso a Internet de calidad.

Según los expertos, la eliminación del pago inicial fortalecerá la posición de la empresa en el mercado de telecomunicaciones de Japón. En un entorno de creciente competencia, este tipo de medidas son fundamentales para atraer la atención de los consumidores.

Por ahora, esta promoción solo cubre ciertas regiones del mercado japonés, y no se ha proporcionado información oficial sobre si su alcance geográfico se ampliará o si se implementará en otros países.