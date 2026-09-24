Todas las prisiones de Texas serán equipadas con aire acondicionado

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Todas las prisiones de Texas serán equipadas con aire acondicionado

En Texas, Estados Unidos, un juez federal ordenó la instalación de aire acondicionado en todas las prisiones para los reclusos que viven en condiciones de calor extremo. Según la decisión, las obras deben finalizar antes del 31 de diciembre de 2029. Así lo informó The Texas Tribune.

En una decisión de 150 páginas publicada el 22 de septiembre, el juez de distrito estadounidense Robert Pitman señaló que las condiciones en las prisiones sin aire acondicionado violan la Octava Enmienda de la Constitución. Ordenó al Departamento de Justicia Penal de Texas (TDCJ) desarrollar inmediatamente un plan para instalar aire acondicionado en todas las instalaciones.

Al 1 de septiembre, poco más de un tercio de las 104 instalaciones gestionadas por el TDCJ estaban completamente climatizadas. Hay 53 676 plazas con aire acondicionado, mientras que cerca de 90 000 reclusos permanecen en condiciones sin climatización.

En su fallo, el juez señaló que existen pruebas creíbles de que al menos nueve reclusos fallecieron debido al calor extremo entre 2023 y 2025. Pitman también indicó que esta cifra podría estar subestimada.

El TDCJ declaró que no está de acuerdo con la decisión y que presentará una apelación. El departamento informó que actualmente utiliza salas climatizadas, agua, duchas frías, ventiladores y toallas refrescantes. Asimismo, se planea aumentar el número de plazas climatizadas a 60 000 para finales de 2026 y a 90 000 para 2028.

Robert PitmanTDCJThe Texas TribuneOctava EnmiendaEstados Unidos
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