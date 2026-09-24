En Singapur, se paga a quienes leen libros

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En Singapur, se paga a quienes leen libros

En Singapur, se ha puesto en marcha un nuevo programa para fomentar la lectura regular entre la población. La iniciativa, llamada ReadSG, fue lanzada por la Junta de la Biblioteca Nacional de Singapur (NLB) el 6 de septiembre de 2026. Como parte del programa, los ciudadanos pueden acumular monedas virtuales leyendo al menos 15 minutos al día, según informó The Times.

En el desafío ReadSG, los participantes registran su tiempo de lectura en la plataforma gubernamental CrowdTask SG. Por cada 15 minutos de lectura, se otorgan 20 monedas virtuales. Al acumular 1 000 monedas, el participante puede canjearlas por 1 dólar de Singapur.

Los organizadores señalan que el objetivo principal de la iniciativa es alejar a las personas del contenido digital breve y rápido para fomentar el hábito de una lectura regular y concentrada. Según Melissa Tam, directora de la NLB, se eligieron 15 minutos diarios como un objetivo inicial sencillo para establecer el hábito.

ReadSG es un movimiento nacional con una duración de cinco años que sustituye al anterior National Reading Movement. Los organizadores buscan desarrollar habilidades de lectura más profundas y constantes en una época en la que los vídeos cortos y el contenido rápido en redes sociales son cada vez más populares.

Según un estudio realizado por la NLB en 2024, el 28 % de los adultos en Singapur leía libros semanalmente. El renovado programa ReadSG tiene como objetivo convertir la lectura en un hábito diario.

ReadSGNLBCrowdTask SGJunta De La Biblioteca Nacional De SingapurSingapur
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Charos
«ZAMIN.UZ» editor

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