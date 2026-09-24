El actor elegido como "el hombre más guapo del mundo" mientras estaba en prisión

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El actor elegido como "el hombre más guapo del mundo" mientras estaba en prisión

Actor, modelo y cantante birmano Paing Takhon En 2021, mientras estaba en prisión, fue nombrado el hombre más guapo del mundo por TC Candler. Ocupó el primer lugar en el ranking "100 Most Handsome Faces of 2021". La organización añadió a su foto el lema "Free this man" ("Liberen a este hombre"). Así lo informó The Day.

Paing Takhon nació el 17 de septiembre de 1996 en Kawthaung, Myanmar. Es el cuarto de seis hermanos. A los 18 años se mudó a Yangon para iniciar su carrera como modelo. Más tarde, también incursionó en la actuación y el canto.

En 2017, Paing Takhon comenzó a ser reconocido como actor al interpretar el papel principal en la película "Midnight Traveller". Durante esos años, su carrera como modelo también creció, ganando seguidores fuera de Myanmar, especialmente en Tailandia.

En 2020, ocupó el décimo lugar en el ranking "100 Most Handsome Faces" de TC Candler. A principios de 2021, se rapó la cabeza y vivió durante 10 días como monje en un monasterio budista. Sus fotos de ese periodo se volvieron virales en las redes sociales.

Sin embargo, 2021 marcó un giro drástico en su vida. Tras el golpe de Estado militar en Myanmar el 1 de febrero, estallaron protestas masivas en el país. Paing Takhon se opuso al golpe, participó en las manifestaciones y expresó su postura en las redes sociales.

Tres fotos de un hombre tatuado con diferentes estilos aparecen una al lado de la otra.

El 8 de abril de 2021, fue arrestado por el ejército en la casa de su madre en Yangon. Posteriormente, sus cuentas en redes sociales fueron eliminadas.

El 27 de diciembre, un tribunal condenó a Paing Takhon a tres años de prisión con trabajos forzados bajo el artículo 505(a) del Código Penal de Myanmar. Fue recluido en la prisión de Insein.

Poco después, TC Candler publicó su ranking de 2021. Paing Takhon obtuvo el primer puesto entre más de 130 000 candidatos. De esta manera, recibió el reconocimiento mientras estaba en prisión.

Paing Takhon pasó casi 11 meses en prisión y fue liberado el 2 de marzo de 2022 como parte de un indulto estatal.

Paing TakhonTC Candler100 Most Handsome FacesPrisión de InseinMyanmar
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