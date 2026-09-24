Los flagships Samsung Galaxy S27 alcanzan un nuevo nivel en memoria y velocidad

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Los flagships Samsung Galaxy S27 alcanzan un nuevo nivel en memoria y velocidad

Se han filtrado en Internet las primeras configuraciones de memoria y especificaciones técnicas de la próxima línea de flagships Samsung Galaxy S27. Según la información compartida por un insider llamado Tarun Vats, basada en una fuente conocida bajo el seudónimo yeux1122, los nuevos smartphones de la serie experimentarán cambios significativos no solo en capacidad, sino también en velocidad de memoria. Así lo informa Ixbt.com informa .

Estas filtraciones han despertado un gran interés en el mundo tecnológico, ya que Samsung presta especial atención cada año a mejorar el rendimiento de sus flagships. Se espera que la nueva generación de dispositivos intensifique aún más la competencia en el mercado móvil.

Tipos y capacidades de memoria por modelo

Según los datos, el modelo base Galaxy S27 se ofrecerá con 12 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 256 o 512 GB. Asimismo, se espera que el Galaxy S27+ salga a la venta con las mismas capacidades: 12 GB de RAM y 256 o 512 GB de almacenamiento flash.

El modelo Galaxy S27 Pro, que se espera que se una a la serie, estará equipado con 12 GB de RAM, con una capacidad de almacenamiento máxima que podría alcanzar 1 TB. Anteriormente, otro insider, WalleGalaxy, ya había difundido información similar.

Galaxy S27 Ultra: el representante más avanzado de la serie

El miembro más potente de la familia, el Galaxy S27 Ultra, ofrecerá las opciones de memoria más amplias. Este flagship se comercializará con 12 GB de RAM y 256 o 512 GB de almacenamiento, además de una versión de gama alta con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento.

Los expertos señalan que el hecho de que solo la versión Ultra esté equipada con 16 GB de RAM es un paso importante destinado a los usuarios más exigentes y a los entusiastas de los juegos móviles.

Nueva generación de memorias LPDDR6 y UFS 5.1

Según Ixbt.com, más allá de la capacidad de memoria, los modelos Galaxy S27 Pro y Galaxy S27 Ultra adoptarán tecnologías fundamentalmente nuevas. Estos smartphones estarán equipados con memoria RAM LPDDR6 y almacenamiento flash UFS 5.1, lo que garantizará un rendimiento más rápido.

Cabe destacar que el insider bajo el seudónimo yeux1122 se considera muy fiable, habiendo revelado con precisión detalles sobre las características del iPhone Air, el Samsung Galaxy Z TriFold y la capacidad de RAM de la serie iPhone 16.

SamsungGalaxy S27SmartphoneTecnologíaLPDDR6
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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