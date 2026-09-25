Llegan a Japón máquinas automáticas que reducen el tamaño de la ropa en un minuto

·37·Mundo
Llegan a Japón máquinas automáticas que reducen el tamaño de la ropa en un minuto

En Japón, se planea introducir en los aeropuertos dispositivos que comprimen y compactan automáticamente la ropa en las maletas de los turistas.

El servicio, llamado « Pocket Tips », utiliza una máquina especial para comprimir la ropa hasta el tamaño de una palma en aproximadamente un minuto. El dispositivo puede reducir el volumen de la ropa hasta 7 veces, dependiendo del tipo de prenda. Esto ayuda a liberar espacio adicional en la maleta para recuerdos y otras compras.

Esta tecnología fue probada entre 2025 y 2026 en los aeropuertos de Haneda, Narita, Kumamoto y Naha. En la prueba del aeropuerto de Naha, casi el 96 % de los usuarios afirmó haber notado la eficacia de la compresión. Cerca de 400 personas participaron en las encuestas realizadas en los cuatro aeropuertos.

En septiembre de 2026, SJOY, el desarrollador del servicio, y el centro « terminal.0 HANEDA » del aeropuerto de Haneda iniciaron un proyecto conjunto para preparar la implementación completa de esta tecnología. Se planea una expansión del servicio en los aeropuertos de Haneda, Narita, Kumamoto y Naha a partir de 2027. En el futuro, se contempla la posibilidad de utilizar este servicio en hoteles y otros lugares.

Pocket TipsSJOYAeropuerto de HanedaAeropuerto de NaritaJapón
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Una mujer de 84 años recorre 2000 km al mes para distribuir ropaUna mujer de 84 años recorre 2000 km al mes para distribuir ropa22 septiembre 18:48El número de centenarios en Japón supera los 100 000 por primera vezEl número de centenarios en Japón supera los 100 000 por primera vez20 septiembre 11:04El permiso de maternidad de una alcaldesa causa revuelo en JapónEl permiso de maternidad de una alcaldesa causa revuelo en Japón17 agosto 18:20¿Por qué los ancianos cometen delitos a propósito en Japón?¿Por qué los ancianos cometen delitos a propósito en Japón?1 agosto 15:46Crean un refrigerador único para personas en JapónCrean un refrigerador único para personas en Japón23 julio 17:00Japón inicia los preparativos para el trasplante de riñón de cerdo en humanosJapón inicia los preparativos para el trasplante de riñón de cerdo en humanos23 julio 21:28
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo