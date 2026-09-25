Llegan a Japón máquinas automáticas que reducen el tamaño de la ropa en un minuto

En Japón, se planea introducir en los aeropuertos dispositivos que comprimen y compactan automáticamente la ropa en las maletas de los turistas.

El servicio, llamado « Pocket Tips », utiliza una máquina especial para comprimir la ropa hasta el tamaño de una palma en aproximadamente un minuto. El dispositivo puede reducir el volumen de la ropa hasta 7 veces, dependiendo del tipo de prenda. Esto ayuda a liberar espacio adicional en la maleta para recuerdos y otras compras.

Esta tecnología fue probada entre 2025 y 2026 en los aeropuertos de Haneda, Narita, Kumamoto y Naha. En la prueba del aeropuerto de Naha, casi el 96 % de los usuarios afirmó haber notado la eficacia de la compresión. Cerca de 400 personas participaron en las encuestas realizadas en los cuatro aeropuertos.

En septiembre de 2026, SJOY, el desarrollador del servicio, y el centro « terminal.0 HANEDA » del aeropuerto de Haneda iniciaron un proyecto conjunto para preparar la implementación completa de esta tecnología. Se planea una expansión del servicio en los aeropuertos de Haneda, Narita, Kumamoto y Naha a partir de 2027. En el futuro, se contempla la posibilidad de utilizar este servicio en hoteles y otros lugares.