¡Hugo, el caballo vivo más alto del mundo!

En el Reino Unido, en el condado de Northamptonshire, un caballo llamado Hugo ha sido incluido en el Libro Guinness de los Récords como el caballo vivo más alto del mundo. Así lo informó Guinness World Records.

Hugo, un caballo de raza Shire de cuatro años, mide 1,99 metros. Su altura se midió desde el casco hasta la cruz. La medición se realizó el 2 de diciembre de 2025, confirmando que el caballo mide 199 centímetros.

Hugo vive en Towcester, en la granja de Brett y Lisa Masters. Pesa aproximadamente 890 kilogramos. Sus dueños lo describen como un caballo tranquilo y amable.

Curiosamente, Hugo aún podría seguir creciendo. Su dueña, Lisa Masters, mencionó que el caballo podría continuar desarrollándose al menos hasta los 7 u 8 años.

Sin embargo, Hugo aún no ha superado el récord del caballo más alto de la historia. En 1850, un caballo Shire llamado Sampson midió 2,19 metros. Por lo tanto, Sampson sigue siendo el caballo más alto documentado hasta la fecha.