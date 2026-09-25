En Polonia, la pierna de un camionero quedó atrapada en el volante

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En Polonia, la pierna de un camionero quedó atrapada en el volante

En Polonia, una situación inusual que involucra a un conductor de camión fue grabada y difundida en las redes sociales. Así lo informó Mevzu Rize.

Se sabe que el conductor estaba en la cabina del camión durante un descanso. En ese momento, su pierna quedó atrapada de alguna manera entre el volante. En el video se observa al conductor intentando liberar su pierna en varias ocasiones.

Según algunos informes, el incidente ocurrió en un cruce ferroviario. Sin embargo, no se ha proporcionado información detallada sobre el lugar exacto del suceso ni sobre cómo la pierna del conductor terminó atrapada en el volante.

El video del incidente se volvió viral en las redes sociales, despertando el interés de los usuarios.

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