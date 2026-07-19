Un paseo en carrito de golf termina en tragedia: 4 turistas sufren un accidente

Las vacaciones de cuatro turistas rusos en Tailandia terminaron con un inesperado accidente de tráfico. Según medios locales, los miembros del grupo, que paseaban en un carrito de golf, sufrieron heridas de diversa consideración debido a una imprudencia.

Se informó que la mujer que conducía el carrito de golf excedió el límite de velocidad. En una de las curvas, su amiga perdió el equilibrio, cayó del vehículo en movimiento y se fracturó el hombro.

La conductora, al ver lo ocurrido, no logró detener el vehículo a tiempo y saltó del carrito en marcha para intentar ayudar a su amiga. Como resultado, el vehículo sin control se salió de la carretera y chocó contra un árbol.

Tras la colisión, los otros dos turistas que permanecían en el carrito de golf también resultaron heridos. Todos los afectados recibieron atención médica.

Después del incidente, los turistas se vieron obligados a terminar sus vacaciones antes de tiempo y regresar a Rusia para recibir tratamiento. Las autoridades competentes están investigando el caso.