Las acusaciones financieras anunciadas por la Premier League contra el Manchester City y las posibles sanciones severas han puesto en alerta a los principales clubes europeos. Según informa el diario SPORT, la directiva de los «merengues» está estudiando cuidadosamente la posibilidad de atraer a jugadores estrella aprovechando cualquier inestabilidad en el club inglés. Así lo informa Goal.com. Es bien sabido que el club madrileño, presidido por Florentino Pérez, lleva mucho tiempo interesado en Erling Haaland. Incluso antes de que el delantero noruego se trasladara al club inglés en 2022, el gigante español ya era candidato a sus servicios. Se especula que la compleja situación actual en torno al Manchester City y las incertidumbres sobre el futuro del club podrían brindar a los madrileños una oportunidad favorable para reactivar este fichaje.

Competencia en la plantilla y problemas financieros

Sin embargo, fichar a Erling Haaland no será fácil para el Real Madrid. Actualmente, la línea de ataque del club madrileño está bien cubierta con la llegada de Kylian Mbappé y el excelente rendimiento de Vinícius Júnior. Además, la lucha por un puesto de titular con jóvenes talentos como Endrick y otros podría suponer un quebradero de cabeza adicional para el entrenador.

Según la fuente, el contrato actual del goleador noruego no contiene cláusulas específicas relacionadas con escenarios de descenso. Por ello, Florentino Pérez tendría que tomar decisiones administrativas complejas para incorporar al delantero estrella, especialmente considerando la profundidad de la plantilla actual y el equilibrio financiero del club.

Rayan Cherki también en el punto de mira

Además de Erling Haaland, otros jugadores talentosos están en el radar de los ojeadores del Real Madrid. Rayan Cherki, uno de los creadores más singulares del fútbol europeo, también está atrayendo la atención del gigante español. Su técnica única y su visión de juego siempre han gustado a los ojeadores madrileños.

No obstante, el jugador francés podría enfrentarse al mismo problema que Haaland. El centro del campo y la línea creativa del Real Madrid ya están llenos de jugadores de alto nivel como Jude Bellingham, Arda Güler y Brahim Díaz. Incluso si el Manchester City se viera obligado a vender su plantilla debido a una crisis, el club madrileño necesitaría reducir su plantilla actual antes de incorporar nuevos jugadores.

Biroq, fransuz futbolchisi ham huddi Haaland duch kelgan muammoga duch kelishi mumkin. Real Madridning yarim himoya va ijodiy chizig'i Jud Bellingem, Arda Guler hamda Brahim Diaz kabi yuqori saviyali ijrochilar bilan to'la. Agar Manchester Siti inqiroz tufayli o'z tarkibini sotishga majbur bo'lsa ham, Madrid klubi yangi futbolchilarni qo'shib olishdan oldin mavjud tarkibni qisqartirishi talab etiladi.