Un leopardo de las nieves aparece ante excursionistas en las montañas de Almaty (video)

En las montañas de Almaty, unos excursionistas se encontraron con un raro leopardo de las nieves. El inusual depredador apareció repentinamente ante el grupo mientras perseguía a un perro que los acompañaba por el sendero de montaña.

Uno de los testigos logró capturar estos momentos en video.

Según Oksana Perekupko, residente de Almaty, un perro local se unió al grupo durante la caminata. Al principio, el animal corría frente a los turistas, pero su comportamiento cambió drásticamente durante un descanso.

Al perro se le erizó el pelaje y se quedó mirando fijamente a un punto. Poco después, salió corriendo de repente. Segundos más tarde, un leopardo de las nieves apareció tras él.

Preocupados por el perro, los excursionistas comenzaron a gritar. Sin embargo, el depredador no se acercó a las personas. Miró a los turistas durante unos segundos y luego desapareció tras un abeto.

Poco después, el leopardo de las nieves fue visto de nuevo más arriba en el sendero. Los excursionistas supusieron que el depredador podría estar protegiendo a su presa en ese lugar.

Tras el incidente, los miembros del grupo llevaron al perro con ellos y lo dejaron en una zona poblada cercana.

El leopardo de las nieves es un depredador raro incluido en el Libro Rojo de Kazajistán y está bajo protección estatal. Se estima que hay unos 200 ejemplares en el territorio del país.

Este raro encuentro, grabado por los excursionistas, demostró una vez más lo impredecible que puede ser encontrarse cara a cara con la naturaleza en las montañas.