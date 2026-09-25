Un milagro esperado durante 34 años: nace un bebé en una isla escocesa

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Un milagro esperado durante 34 años: nace un bebé en una isla escocesa

En la remota isla de North Ronaldsay, en Escocia, nació un bebé por primera vez tras una pausa de 34 años. Curiosamente, el nacimiento del niño estaba previsto en Costa Rica. Así lo informó CNN.

Los padres del bebé, Alice Traill Ford y Jorge Suárez, pasan parte del año en North Ronaldsay y el resto en Costa Rica. Cuando la familia llegó a la isla a mediados de septiembre, Alice comenzó a tener contracciones inesperadamente.

Como resultado, una nueva vida nació en la remota isla el 15 de septiembre.

La familia de Alice Traill Ford tiene un largo vínculo histórico con North Ronaldsay. Sus antepasados compraron la isla en 1727. Alice ha visitado este lugar cada año desde su infancia.

La mujer destaca que la isla ocupa un lugar especial en su vida y que se siente muy unida a ella.

North Ronaldsay es una de las regiones con menor población. Según datos de 2024, mientras que 72 personas vivían en la isla, la población permanente actual es de 51 habitantes.

La isla tiene aproximadamente 4,8 kilómetros de largo y 3,2 kilómetros de ancho.

Una de las razones principales de una pausa tan larga es la casi inexistente infraestructura médica en la isla. No hay hospitales ni médicos, y el personal médico permanente consiste solo en una enfermera.

Por ello, el nacimiento de un bebé en la isla después de 34 años se convirtió en un evento inusual y memorable para la población local.

North RonaldsayAlice Traill FordJorge SuárezCosta RicaEscocia
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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