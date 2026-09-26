Un hombre prueba la fuerza del remolino de Corryvreckan con un maniquí (video)

Un video que muestra un experimento inusual realizado en el estrecho de Corryvreckan, en Escocia, ha vuelto a captar la atención en las redes sociales.

Corryvreckan, situado entre las islas de Jura y Scarba, es una zona conocida por sus fuertes corrientes marinas y remolinos. Aunque la superficie del agua a veces parece tranquila, las corrientes submarinas pueden generar situaciones peligrosas.

Según las fuentes, un equipo de filmación lanzó un maniquí lastrado al agua para demostrar la fuerza del remolino de Corryvreckan. Durante el experimento, el maniquí fue arrastrado bajo el agua por la fuerte corriente y luego llevado a una gran distancia. Se informó que el profundímetro instalado en el maniquí registró una profundidad de más de 200 metros.

La velocidad de la corriente en la zona de Corryvreckan varía significativamente según las condiciones de la marea y el viento. El intenso movimiento del agua puede crear remolinos y olas verticales.

El experimento demostró que la superficie del agua en Corryvreckan no siempre refleja las potentes corrientes que hay debajo. Por ello, la zona es reconocida como uno de los remolinos naturales más poderosos del mundo.