11 clubes de fútbol en Uzbekistán serán transferidos a empresarios

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11 clubes de fútbol en Uzbekistán serán transferidos a empresarios

11 clubes de la Superliga de Uzbekistán serán puestos a licitación para una gestión delegada. El nuevo sistema busca atraer capital privado y una gestión moderna a los clubes.

¿Qué clubes serán transferidos a la gestión privada?

La licitación incluye a los clubes Bunyodkor, Buxoro, Dinamo, Qizilqum, Navbahor, Nasaf, Neftchi, Lokomotiv, Mash’al, OKMK y Paxtakor.

Según los requisitos, los empresarios o grupos de empresarios que deseen gestionar los clubes deben aportar un patrocinio de al menos el 20 % de los gastos anuales totales del club profesional.

¿Qué beneficiosrecibirán los empresarios?

Se han previsto varios incentivos para los empresarios que asuman la gestión de los clubes:

  • exención del impuesto sobre sociedades para ciertos fondos de patrocinio destinados a las actividades del club;

  • exención del impuesto sobre la renta de las personas físicas para los jugadores y una tasa de seguridad social reducida al 1 %;

  • posibilidad de obtener un crédito de hasta 5 años con una tasa del 14 % para la adquisición del club o la construcción y reparación de instalaciones deportivas;

  • un descuento del 50 %en la publicidad de productos y servicios del empresario en los canales de televisión centrales y regionales del sistema MTRK.

Este nuevo enfoque tiene como objetivo aumentar la estabilidad financiera de los clubes, ampliar la participación del sector privado y desarrollar la infraestructura futbolística.

Superliga de UzbekistánGestión PrivadaBunyodkorBuxoroFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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