¿Es obligatorio el teléfono para los migrantes en Rusia? El Ministerio de Asuntos Exteriores de Uzbekistán aclara

Se han difundido ampliamente informes sobre la supuesta obligación de que todos los migrantes que viajen a Rusia compren un teléfono móvil especial. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Uzbekistán ha declarado que estas interpretaciones no se ajustan totalmente a la realidad.

La ley aún no ha sido aprobada

Según Omonulla Fayziyev, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Uzbekistán, la norma sobre el suministro de teléfonos móviles a los migrantes se está discutiendo actualmente como parte de un proyecto de ley.

Por lo tanto, la obligación de comprar un teléfono nuevo para todos los extranjeros que llegan a Rusia aún no ha entrado en vigor oficialmente.

El viceministro del Interior de Rusia, Igor Zubov, había declarado anteriormente que se planea que, en el futuro, los teléfonos de los migrantes que vienen a largo plazo o a trabajar cuenten con un perfil electrónico. Sus palabras fueron cubiertas por varios medios bajo la premisa de que «cada migrante comprará un teléfono».

El nuevo teléfono no es obligatorio para todos

El Ministerio de Asuntos Exteriores destaca en su aclaración que el requisito en discusión no se aplicará por igual a todos los ciudadanos extranjeros.

La necesidad de adquirir un dispositivo especial podría surgir en los siguientes casos:

si el migrante no posee ningún teléfono móvil;

si el teléfono actual no es compatible con la instalación de la aplicación «Amina»;

si el dispositivo no cumple con los requisitos técnicos de la aplicación.

Por ello, los mensajes que afirman que «todo migrante que vaya a Rusia está obligado a comprar un teléfono nuevo» se consideran una mala interpretación.

¿Para qué sirve la aplicación «Amina»?

«Amina» es una aplicación móvil desarrollada para el registro remoto de migrantes y para proporcionar información sobre su ubicación a las autoridades pertinentes.

Se introdujo a modo de prueba a partir del 1 de septiembre de 2025 para ciertas categorías de migrantes sin visado en Moscú y la región de Moscú. Para usar la aplicación, se requiere una tarjeta de extranjero válida.

Según Igor Zubov, también se planea que en el futuro, a través del perfil electrónico, se envíen notificaciones al migrante sobre el vencimiento de sus documentos o la necesidad de acudir a una oficina gubernamental.

El Ministerio de Asuntos Exteriores pide esperar a las decisiones oficiales

Omonulla Fayziyev indicó que no se deben tomar las noticias difundidas como si la ley ya estuviera en vigor. Por ahora, no se han confirmado la forma final de la iniciativa, a quiénes se aplicará ni la fecha de entrada en vigor.

Por este motivo, se recomienda a los uzbekos que trabajan en Rusia o planean ir allí que se basen únicamente en los anuncios de las autoridades oficiales y no se apresuren a comprar teléfonos basados en información no confirmada.

¿Cree usted que controlar la ubicación de los migrantes mediante una aplicación móvil es una decisión correcta?