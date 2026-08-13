Putin detiene su convoy y charla con los habitantes de Novosibirsk (vídeo)

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Putin detiene su convoy y charla con los habitantes de Novosibirsk (vídeo)

Durante su visita a Novosibirsk, el presidente ruso Vladímir Putin detuvo su convoy para conversar con los habitantes que lo esperaban al borde de la carretera. El vídeo correspondiente se difundió en internet el 11 de agosto.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al presidente conversando brevemente, especialmente con los niños que habían acudido a recibirlo. Según testigos, algunos niños esperaron la llegada de Putin al borde de la carretera durante más de dos horas.

Putin estrechó la mano de los habitantes de Novosibirsk. También respondió a la petición de Vania y se hizo una foto con él. El jefe de Estado deseó al escolar mucho éxito en el nuevo curso académico.

Los habitantes agradecieron al presidente el encuentro y le desearon buena salud.

«¡Es usted el mejor!», gritó uno de los habitantes al despedirse.

Después de conversar brevemente y saludar a los habitantes, Putin regresó a su convoy y continuó su visita.

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