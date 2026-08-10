Un fenómeno misterioso en el Sol podría ser peligroso para la Tierra

El movimiento del plasma solar modifica su campo magnético y provoca movimientos giratorios. Los científicos han captado este proceso con gran precisión y se acercan a comprender mejor las causas de las grandes explosiones de energía en el Sol.

Estos fenómenos «clima espacial»forman parte del clima espacial. Pueden interferir en las redes eléctricas y el funcionamiento de los satélites en la Tierra, e incluso representar un peligro para los astronautas.

Según el Dr. David Boboltz, miembro del Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos, estas nuevas imágenes permitirán a los científicos estudiar mejor el clima espacial y prepararse para él de manera más eficaz. Afirma que, para comprender el clima espacial y predecirlo en el futuro, es necesario estudiar la física solar hasta sus escalas más pequeñas.

Los resultados de la investigación y las nuevas imágenes de los científicos Nature se han publicado en la revista Nature. El estudio se realizó con el telescopio solar más grande del mundo, instalado en la cima de una montaña de Hawái: el telescopio Inouye . El lugar fue elegido por la pureza de su cielo y la escasa cantidad de polvo en la atmósfera.

Los investigadores captaron con un nivel de detalle sin precedentes unos vórtices que giran y se entrelazan en la superficie del Sol. Según David Kuridze, astrónomo del Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos, estos movimientos giratorios generan energía magnética. Esta energía puede acumularse durante cierto tiempo y después provocar explosiones a gran escala.

¿Qué provoca las «explosiones» solares?

El proceso estudiado por los científicos se denomina inestabilidad de Kelvin-Helmholtz . Surge de la interacción entre capas de gas, como el plasma, y forma estructuras giratorias similares a vórtices. Un proceso parecido también se observa en la formación de algunas olas oceánicas.

Según Friedrich Wöger, miembro del observatorio, la detección de este fenómeno en la superficie del Sol ayudará no solo a comprender la dinámica del clima espacial, sino también a entender por qué la superficie solar alcanza temperaturas tan elevadas.

Según el científico, cuando se acumula suficiente energía en las capas superiores, esta puede liberarse en forma de una llamarada o una eyección de masa coronal .

David Boboltz también destacó la importancia práctica de la investigación. En su opinión, este descubrimiento ayudará a la humanidad a comprender mejor el clima espacial y cómo protegerse de él.