Los últimos momentos de una estrella moribunda captados con precisión inédita

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Los últimos momentos de una estrella moribunda captados con precisión inédita

Los astrónomos de NOIRLab han presentado una nueva y precisa imagen de NGC 1514, la "Nebulosa de la Bola de Cristal". Este objeto cósmico es en realidad un sistema binario donde una estrella, al llegar a la etapa final de su vida, está expulsando sus capas externas al espacio, según informó CNN.

Como resultado, se ha formado una enorme nebulosa de gas y polvo alrededor de la estrella. La segunda estrella desempeña un papel fundamental en este proceso, influyendo en el material expulsado y dándole una forma ordenada y espiral. Esto convierte a la nebulosa en un paisaje cósmico único con una geometría compleja.

La imagen fue captada utilizando el espectrógrafo multiobjeto Gemini del telescopio Gemini North en Maunakea, Hawái, y los colores tienen importancia científica. Los tonos rojizos representan el gas hidrógeno, mientras que los tonos azules indican la presencia de oxígeno.

Los expertos señalan que estas nebulosas aparecen durante las etapas finales de las estrellas moribundas, un proceso que dura unos 10.000 años. Al final, solo queda un núcleo muy denso: una enana blanca.

Los científicos creen que observar estos objetos es vital para comprender los ciclos de vida estelares. La nueva imagen demuestra una vez más lo complejo y, al mismo tiempo, asombroso que es el universo.

NOIRLabCNNMauna KeaHawái
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