Un pasajero intentó abrir la puerta de un avión a 9.000 metros de altura

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Un pasajero intentó abrir la puerta de un avión a 9.000 metros de altura

Un incidente inesperado ocurrió a bordo de un avión de pasajeros que volaba de Malasia a India. Un pasajero de 36 años intentó abrir una salida de emergencia durante el vuelo. Así lo informó The Sun informó.

Según se informó, un hombre llamado Jamshir Atanikal intentó abrir una escotilla de emergencia cuando el avión volaba a unos 9.000 metros de altura. Posteriormente, los videos del incidente se difundieron en las redes sociales.

En las imágenes, Batik Air se ve a empleados de la aerolínea intentando detener al hombre ante la mirada de pasajeros aterrorizados. Jamshir también amenazó a las personas que se encontraban cerca cuando intentó abrir la escotilla.

Finalmente, los miembros de la tripulación y varios pasajeros lograron reducirlo juntos. El hombre fue inmovilizado, le ataron las manos y tuvo que esperar hasta que el avión aterrizara.

Según la policía del aeropuerto de Kochi, el incidente ocurrió durante un vuelo que duró de las 21:30 a las 23:00. Jamshir estaba sentado en el asiento 12A.

La policía señaló que intentó abrir la salida de emergencia sin ningún motivo aparente e incluso dañó el panel de la ventanilla. También amenazó a los pasajeros y miembros de la tripulación que intentaron detenerlo.

Tras el incidente, la policía interrogó a Jamshir, quien explicó sus acciones diciendo que «en ese momento le apeteció hacerlo». También afirmó que quería morir durante el vuelo.

Sin embargo, durante la investigación también se descubrió que el hombre regresaba a casa para conocer a su bebé recién nacido.

Después de que el avión aterrizara en el aeropuerto de Kochi, Jamshir fue detenido. Debido a que sus acciones pusieron gravemente en peligro la vida de las personas a bordo, fue acusado de intento de homicidio.

La tripulación del vuelo regresó a Malasia. Se espera que preste declaración sobre el incidente.

MalasiaIndiaBatik AirKochiThe Sun
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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