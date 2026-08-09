Dos mujeres que llegaron tarde al avión intentaron detenerlo (video)

Un video que muestra a dos mujeres que llegaron tarde a su vuelo corriendo detrás de un avión e intentando detenerlo en el aeropuerto Sheremétievo de Moscú se difundió en redes sociales.

Según el servicio de prensa de Sheremétievo, el incidente ocurrió el 25 de julio. Las mujeres habían pasado todos los controles previos al vuelo. Sin embargo, después entraron en una zona restringida para los pasajeros.

Las mujeres corrieron detrás del avión mientras este se dirigía hacia la pista de despegue. Las imágenes de su intento de detenerlo se difundieron ampliamente en internet.

Según la administración del aeropuerto, las mujeres fueron detenidas y entregadas a los agentes del FSB. Actualmente se están tomando las medidas correspondientes por el incidente.

Según Sheremétievo, la seguridad de los demás pasajeros no estuvo en riesgo durante el incidente.