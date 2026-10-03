Anuncian programa de 350 mil dólares para el pasaporte argentino

El gobierno argentino ha anunciado un nuevo programa que permite a los extranjeros obtener la ciudadanía a cambio de inversiones. El proceso de solicitud está previsto para comenzar en el cuarto trimestre de 2026. Así lo informó el Ministerio de Economía de Argentina al anunciarlo.

Se ofrecen dos vías para obtener la ciudadanía a través del programa. La primera opción requiere una contribución no reembolsable de 350 000 dólares al Tesoro Nacional. La segunda opción permite adquirir bonos del Estado emitidos especialmente para el programa por un valor de 800 000 dólares.

El gobierno argentino ha declarado que evaluará las solicitudes basándose en requisitos de seguridad y transparencia financiera. Los fondos deben transferirse a través del sistema financiero oficial y los solicitantes deben pasar controles contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

También se han establecido condiciones específicas para los miembros de la familia. El cónyuge y los hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, pueden solicitar la ciudadanía mediante una contribución de 100 000 dólares. Para los menores de 18 años, esta suma se fija en 25 000 dólares. Por ejemplo, para una familia compuesta por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores, el monto total será de 500 000 dólares.

El requisito de residencia en el país durante un tiempo determinado no se establece como condición principal en esta modalidad de inversión. Sin embargo, cada solicitud será sometida a una revisión individual y la decisión final será tomada por la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina.

El pasaporte argentino permite viajar sin visa a numerosos países. Las bases de datos indican la posibilidad de ingresar sin visa para estancias de corta duración en el espacio Schengen. El número de destinos sin visa varía según la fuente y el método de cálculo.

El nuevo programa se implementa en el marco de la política del gobierno argentino para atraer capital extranjero y mejorar el clima de inversión. El gobierno planea poner en marcha el programa para finales de 2026.