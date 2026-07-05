¿Por qué Mojtaba Khamenei no asistió al funeral de su padre?

En Irán, continúan las ceremonias de despedida del difunto líder supremo Ali Khamenei. Se prevé que los funerales organizados en cinco ciudades del país duren hasta el 9 de julio.

Sin embargo, hasta la fecha, el actual líder supremo Mojtaba Khamenei no ha aparecido en las ceremonias de despedida de su padre. Así lo Nur.kz informó The New York Times basándose en sus datos.

Anteriormente, Akbar Purjamshidiyon, jefe del comité organizador del funeral de Ali Khamenei, había declarado que la decisión de Mojtaba Khamenei de asistir o no a la ceremonia no era de su competencia.

The New York Times según dos fuentes anónimas dentro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el servicio de seguridad de Mojtaba Khamenei expresó preocupación de que su aparición pública pudiera provocar un posible atentado por parte de Israel o revelar su ubicación secreta a través de su ruta de desplazamiento. Por ello, no se le permitió asistir a los funerales.

La publicación señala que Mojtaba Khamenei expresó su deseo de participar en algunas partes de la ceremonia. En particular, planeaba asistir a la ceremonia prevista para el 9 de julio en el santuario del Imán Reza en Mashhad para rezar por su padre.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han emitido ninguna explicación o declaración oficial sobre la ausencia de Mojtaba Khamenei en los funerales.