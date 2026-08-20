Decenas de peces con aspecto de serpiente se desparraman en el metro desde un cubo

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Decenas de peces con aspecto de serpiente se desparraman en el metro desde un cubo

Un trayecto normal en metro se convirtió en una escena inesperada en Nankín, China. El 17 de agosto, unos recipientes de plástico con peces vivos parecidos a anguilas se volcaron en un tren de la línea 2.

Como resultado, decenas de peces se esparcieron por el suelo del vagón y comenzaron a moverse en distintas direcciones. Los pasajeros que presenciaron la escena quedaron atónitos, mientras que algunos empezaron a atrapar a los peces que intentaban escapar.

En los videos difundidos en las redes sociales se ve a los pasajeros agarrando con las manos los peces que se deslizaban por el suelo y devolviéndolos a los recipientes. Sin embargo, algunos se metieron en los estrechos espacios bajo los asientos, lo que dificultó atraparlos. Fuente de la información: Times of India

Curiosamente, muchos internautas que vieron los videos pensaron que aquellas criaturas eran serpientes. En realidad, eran peces de arroz con apariencia de serpiente, no serpientes . Sus cuerpos largos y resbaladizos se parecían a los de una serpiente, por lo que la escena en el vagón resultó aún más aterradora.

Durante el incidente, los pasajeros intentaron recoger los peces que se habían escapado. Sin embargo, algunas criaturas se metieron debajo de los asientos, lo que dificultó atraparlas.

Después de que los videos del incidente se difundieran por Internet, una pregunta intrigó a muchas personas: ¿cómo se había permitido transportar criaturas vivas de este tipo en el metro?

Según la información disponible, en China es posible transportar productos acuáticos vivos en el metro bajo ciertas condiciones. Uno de los principales requisitos es llevarlos en un recipiente hermético y bien cerrado.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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