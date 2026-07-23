Crean un refrigerador único para personas en Japón

·74·Mundo
Crean un refrigerador único para personas en Japón

En Japón, se ha desarrollado un dispositivo único diseñado para refrescar a las personas en poco tiempo Do Hiemon Box . Japan Today informa que esta cabina, cuya apariencia recuerda a un refrigerador, está destinada a una sola persona y fue creada por la empresa SDRS .

La temperatura dentro del dispositivo se mantiene a 15 grados Celsius. Al sentarse, el aire enfriado a unos 5 grados se dirige hacia la cabeza, el cuello y los hombros. Según la empresa, en cinco minutos la persona se siente mucho más fresca, y durante 10 minutos la temperatura corporal desciende, aliviando los síntomas del agotamiento por calor.

Do Hiemon Box est especialmente destinado a quienes trabajan en obras de construcción, fábricas, almacenes y al aire libre. Cuenta con tres modos de flujo de aire y enfriamiento. Para evitar un enfriamiento excesivo, el dispositivo se apaga automáticamente después de 20 minutos. Además, está equipado con ruedas para ser trasladado fácilmente. El dispositivo funciona con red eléctrica y consume aproximadamente la mitad de energía que un aire acondicionado portátil.

Actualmente, Do Hiemon Box se ha puesto a la venta en Japón a través de distribuidores de equipos industriales. Su modelo estándar tiene un precio de 1,5 millones de yenes (aproximadamente 9.200 dólares).

Este invento fue presentado en el contexto del calor anómalo que se observa en Japón. En el país, los días que alcanzan los 40 grados se denominan « kokushobi » («día de calor despiadado»), y los días con temperaturas superiores a 35 grados se denominan « moshobi » («día de calor extremo»). El 21 de julio, se registró « moshobi » en casi 300 de los 914 puntos de observación, « moshobi » y en Tokio se recomendó a los hombres asistir al trabajo en pantalones cortos.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Las declaraciones de Drapatiy provocan un escándalo: ¿cómo respondió Moscú?Las declaraciones de Drapatiy provocan un escándalo: ¿cómo respondió Moscú?Hoy, 00:32Por qué Marc Cucurella nunca se corta el cabello: La razón que hizo llorar a muchosPor qué Marc Cucurella nunca se corta el cabello: La razón que hizo llorar a muchosHoy, 00:14Otra hija de Angelina Jolie quiere renunciar al apellido de Brad PittOtra hija de Angelina Jolie quiere renunciar al apellido de Brad PittAyer, 22:43Un perro «delata» a un deudor de pensión alimenticia escondido en un sofá (video)Un perro «delata» a un deudor de pensión alimenticia escondido en un sofá (video)Ayer, 22:35Monedas de oro revelan un secreto marítimo de 30 añosMonedas de oro revelan un secreto marítimo de 30 añosAyer, 22:34Un activista termina su huelga de hambre tras 26 díasUn activista termina su huelga de hambre tras 26 díasAyer, 21:09
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
Dos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquiler
Dos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquiler
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes