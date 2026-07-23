Crean un refrigerador único para personas en Japón

En Japón, se ha desarrollado un dispositivo único diseñado para refrescar a las personas en poco tiempo Do Hiemon Box . Japan Today informa que esta cabina, cuya apariencia recuerda a un refrigerador, está destinada a una sola persona y fue creada por la empresa SDRS .

La temperatura dentro del dispositivo se mantiene a 15 grados Celsius. Al sentarse, el aire enfriado a unos 5 grados se dirige hacia la cabeza, el cuello y los hombros. Según la empresa, en cinco minutos la persona se siente mucho más fresca, y durante 10 minutos la temperatura corporal desciende, aliviando los síntomas del agotamiento por calor.

Do Hiemon Box est especialmente destinado a quienes trabajan en obras de construcción, fábricas, almacenes y al aire libre. Cuenta con tres modos de flujo de aire y enfriamiento. Para evitar un enfriamiento excesivo, el dispositivo se apaga automáticamente después de 20 minutos. Además, está equipado con ruedas para ser trasladado fácilmente. El dispositivo funciona con red eléctrica y consume aproximadamente la mitad de energía que un aire acondicionado portátil.

Actualmente, Do Hiemon Box se ha puesto a la venta en Japón a través de distribuidores de equipos industriales. Su modelo estándar tiene un precio de 1,5 millones de yenes (aproximadamente 9.200 dólares).

Este invento fue presentado en el contexto del calor anómalo que se observa en Japón. En el país, los días que alcanzan los 40 grados se denominan « kokushobi » («día de calor despiadado»), y los días con temperaturas superiores a 35 grados se denominan « moshobi » («día de calor extremo»). El 21 de julio, se registró « moshobi » en casi 300 de los 914 puntos de observación, « moshobi » y en Tokio se recomendó a los hombres asistir al trabajo en pantalones cortos.