Un millonario estadounidense muere en un accidente de helicóptero en Kenia

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Un millonario estadounidense muere en un accidente de helicóptero en Kenia

El empresario y millonario estadounidense, fundador de la empresa George Stone Crab y de la cadena de restaurantes My Ceviche , Roger Duarte, murió en un accidente de helicóptero en Kenia. The New York Post informó sobre el suceso.

El helicóptero había despegado de una reserva natural

Según la Autoridad de Aviación Civil de Kenia, el accidente ocurrió la mañana del 19 de agosto cerca del monte Ololokwe, en el norte del país.

El helicóptero se dirigía desde la reserva natural de Loisaba hacia el río Ewaso Niro cuando se estrelló.

Las cinco personas que viajaban en el helicóptero murieron en el accidente.

Un millonario estadounidense muere en un accidente de helicóptero en Kenia

¿Quiénes se encontraban entre las víctimas?

Junto a Roger Duarte también murieron las siguientes personas:

  • el estadista y empresario italiano Michele Sensi-Cantù;

  • su esposa, la diseñadora estadounidense-ecuatoriana Stephanie Hollihan Vascones;

  • el director de medios y director ejecutivo de la cadena Telemundo, José Suárez;

  • el piloto del helicóptero, Josh Outram.

¿Quién era Roger Duarte?

Duarte creó, a través de la empresa George Stone Crab

un negocio de venta y distribución de cangrejos de Florida. Conocido por su actividad empresarial, fue incluido en la lista «30 Under 30» de Forbes en 2016 .

En Kenia se está llevando a cabo una investigación sobre el accidente.

Roger DuarteKeniaNew York PostTelemundoForbes
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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