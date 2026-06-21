Un minibús cae por un barranco en Turquía y deja 4 muertos
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Se ha producido un grave accidente de tráfico involving un minibús en la provincia de Isparta, Turquía.
Según Haber Global, el conductor perdió el control debido a las fuertes lluvias y el minibús cayó por un barranco.
Como resultado del accidente, 4 personas murieron y 26 resultaron heridas en diversos grados.
Los heridos fueron trasladados al hospital. Se informa que 5 de ellos se encuentran en estado grave.
Se está llevando a cabo una investigación sobre el suceso.
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