Fallece un baloncestista de 14 años tras sufrir un paro cardíaco en un entrenamiento

Aron Semerninov, un talentoso baloncestista ruso de 14 años, falleció tras perder el conocimiento repentinamente durante un entrenamiento a causa de un paro cardíaco.

El trágico suceso ocurrió el martes 25 de agosto. Cabe destacar que esta fecha coincidía con el 45º cumpleaños del padre de Aron, Roman Semerninov, entrenador principal de la selección rusa sub-20.

A pesar de su corta edad, Aron Semerninov era considerado uno de los deportistas con mayor proyección en el baloncesto. Anteriormente se había formado en la academia juvenil del club Lokomotiv-Kuban en Krasnodar.

En la primavera de este año, se mudó a la región de Moscú para unirse a un nuevo equipo juvenil en Khimki. El trágico incidente ocurrió precisamente mientras entrenaba con dicho equipo.

El joven atleta ya había logrado resultados destacados para su edad. Ganó la medalla de bronce en el campeonato nacional ruso con el equipo sub-14 y fue nombrado mejor jugador del campeonato de la región de Krasnodar.

La academia Lokomotiv-Kuban expresó su pesar por Aron, señalando que se unió al sistema del club en 2023.

« Aron se unió al sistema del club rojiverde en 2023 y en poco tiempo se convirtió en un compañero de equipo fiable y un buen amigo. En la academia, se preparó bajo la dirección de entrenadores, adquiriendo una experiencia vital para sus futuras victorias.

Un año después, el baloncestista comenzó a defender los colores del recién creado equipo “Loko-2012”. Este talentoso base era uno de los jugadores más prometedores de su equipo, liderando regularmente las estadísticas de puntos y eficiencia en competiciones nacionales y regionales », declaró la academia.

El verano de 2026 fue una etapa difícil y triste para el baloncesto ruso. El 26 de junio falleció Sergey Ivanov, presidente honorario de la VTB United League y una de las figuras más influyentes del baloncesto ruso en los últimos treinta años.

El 28 de julio, el presidente y entrenador del Dynamo Primorye, Eduard Sandler, falleció a los 44 años. El 30 de julio, el campeón olímpico y legendario baloncestista Ivan Yedeshko murió a los 81 años.

El 23 de agosto, el agente de baloncesto de 36 años Sergey Indeykin también falleció tras una enfermedad repentina.

El padre de Aron, Roman Semerninov, también entrenador del club de baloncesto Khimki, escribió unas palabras desgarradoras en redes sociales tras la pérdida de su hijo.

« Mi corazón está roto, ya no quedan palabras. La oscuridad lo cubre todo, cada línea está llena de dolor. Eres mi hijo amado, mi querido. No puedo ni imaginar cómo vivir de ahora en adelante. Vivirás por siempre. Eres nuestro héroe. Vuela y juega al baloncesto. Te amamos más allá de lo que las palabras pueden expresar y creemos que estás vivo; solo te has ido muy lejos a jugar al baloncesto », escribió.

Al difunto Aron Semerninov le sobrevive su madre, Elena.