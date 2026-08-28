Ciudadana uzbeka sospechosa de matar a 4 gatos en Corea del Sur

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Ciudadana uzbeka sospechosa de matar a 4 gatos en Corea del Sur

En la ciudad de Gimhae, provincia de Gyeongsang del Sur, Corea del Sur, una ciudadana uzbeka de unos 20 años fue enviada a la fiscalía bajo sospecha de haber matado a cuatro gatitos lanzándolos desde un edificio. Así lo informó el Korea Daily.

Según la comisaría central de Gimhae, se ha abierto una causa contra la mujer por violar la ley de protección animal y otros delitos. Ha sido enviada a la fiscalía sin estar bajo arresto.

Según la investigación, en julio, mientras se encontraba en su apartamento situado en el quinto piso de un edificio en el barrio de Daeseong-dong, Gimhae, la mujer arrojó a los gatitos por la ventana. Como resultado, los cuatro animales murieron.

Entre los gatos muertos había razas Azul Ruso, Korean Shorthair y Ragdoll. Se supo que la mujer obtuvo algunos de ellos de forma gratuita a través de redes sociales y otros los compró en tiendas de mascotas. Los gatitos tenían aproximadamente dos meses de edad.

Según la investigación, uno de los crímenes ocurrió poco después de que recibiera a un gatito de una persona que lo cuidaba temporalmente. Al ver las condiciones del hogar, el dueño temporal quiso negarse a entregar al gatito, pero la mujer insistió en quedárselo al menos un día. Posteriormente se descubrió que lo lanzó por la ventana.

Según la policía, la mujer confesó los hechos durante el interrogatorio. Declaró que mataba a los animales cuando estaba de mal humor. El incidente salió a la luz tras la denuncia de una organización de protección animal.

Curiosamente, durante la investigación surgieron datos de que la mujer intentó adoptar otro gatito. Actualmente, se siguen realizando investigaciones adicionales sobre el caso.

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