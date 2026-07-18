Israel planea rodear una prisión con cocodrilos para evitar fugas

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Israel planea rodear una prisión con cocodrilos para evitar fugas

El plan de rodear una nueva prisión israelí que alberga a presos palestinos con cocodrilos del Nilo ha generado un gran debate. Para ello, el gobierno del país cambió el estatus legal de estos animales, permitiendo su uso con fines de seguridad.

Se ha informado que la ministra de Medio Ambiente, Idit Silman, firmó un decreto para retirar a los cocodrilos del Nilo de la lista de especies protegidas. Ahora, el Estado tendrá derecho a utilizar a estos reptiles en sistemas de seguridad especiales.

Esta iniciativa se basa en una idea propuesta por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. Hace unos meses, propuso crear una zona de protección con cocodrilos alrededor de una prisión para reclusos palestinos. Ben Gvir afirmó que la idea se inspiró en el centro de migrantes de EE. UU. conocido como «Alligator Alcatraz».

El ministro incluso publicó en redes sociales una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparece llevando un cocodrilo con una correa, dejando un comentario de advertencia severa para quienes intenten escapar.

Sin embargo, este plan está siendo duramente criticado por ecologistas y juristas. Los expertos señalan que utilizar cocodrilos como guardias vivos contradice tanto los derechos de los animales como los requisitos de seguridad.

La Autoridad de Naturaleza y Parques de Israel declaró que los cocodrilos del Nilo solo deben mantenerse con fines de investigación científica y conservación. Las organizaciones ecológicas sostienen que las prisiones deben utilizar tecnologías de seguridad modernas y que no se debe involucrar a animales en tales tareas.

Los expertos destacaron otro punto importante: en invierno, la actividad de los cocodrilos disminuye drásticamente, por lo que no pueden cumplir una función de vigilancia constante.

Actualmente, este plan es motivo de intensos debates entre la opinión pública israelí y organizaciones internacionales, mientras continúan las discusiones sobre su implementación.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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