En San Francisco, un conductor de tren se queda dormido y choca contra otro convoy (video)

·9·Mundo
En San Francisco, un conductor de tren se queda dormido y choca contra otro convoy (video)

Se ha difundido un video en el que se ve a un conductor de tren ligero Muni en San Francisco quedarse dormido mientras operaba el vehículo. Poco después, el tren chocó contra otro convoy de Muni que estaba detenido en la vía.

El incidente ocurrió la mañana del 31 de julio cerca de la intersección de la 47th Avenue y Wawona Street, al norte del zoológico de San Francisco. En la grabación se observa al conductor cabecear durante unos segundos antes de despertarse repentinamente y darse cuenta de que se acercaba al tren que tenía delante.

Como resultado de la colisión, el parabrisas del tren quedó destrozado. No había pasajeros en ninguno de los dos trenes durante el incidente. Se informó que el conductor sufrió heridas leves.

La Agencia de Transporte Municipal de San Francisco (SFMTA) indicó que la investigación preliminar no encontró fallas técnicas en el tren ni en la infraestructura ferroviaria. Según las conclusiones iniciales, el choque se debió a un error humano causado por el cansancio del conductor.

Actualmente, se está llevando a cabo una investigación oficial sobre el suceso. El conductor ha sido suspendido temporalmente de sus funciones.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Estudiante rusa de 19 años desaparecida en TailandiaEstudiante rusa de 19 años desaparecida en TailandiaHoy, 12:52Los EAU anuncian la interceptación de un dron tras ataques iraníes a una base aérea de EE. UU.Los EAU anuncian la interceptación de un dron tras ataques iraníes a una base aérea de EE. UU.Hoy, 12:28Una contadora de guardería en Kazajistán Occidental aumenta su salario en 30 millones de tengesUna contadora de guardería en Kazajistán Occidental aumenta su salario en 30 millones de tengesHoy, 12:18EE. UU. ataca la isla iraní de Larak: surge un nuevo peligro (video)EE. UU. ataca la isla iraní de Larak: surge un nuevo peligro (video)Hoy, 10:45Acuerdo de « La Meca »: comienza una reunión importante en EstambulAcuerdo de « La Meca »: comienza una reunión importante en EstambulHoy, 10:18Casados con objetos inanimados: la historia de «matrimonios» extraños (fotos)Casados con objetos inanimados: la historia de «matrimonios» extraños (fotos)Hoy, 05:56
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público
La boda del siglo de Ronaldo: lugar y detalles de la ceremonia
La boda del siglo de Ronaldo: lugar y detalles de la ceremonia