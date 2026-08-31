En San Francisco, un conductor de tren se queda dormido y choca contra otro convoy (video)

Se ha difundido un video en el que se ve a un conductor de tren ligero Muni en San Francisco quedarse dormido mientras operaba el vehículo. Poco después, el tren chocó contra otro convoy de Muni que estaba detenido en la vía.

El incidente ocurrió la mañana del 31 de julio cerca de la intersección de la 47th Avenue y Wawona Street, al norte del zoológico de San Francisco. En la grabación se observa al conductor cabecear durante unos segundos antes de despertarse repentinamente y darse cuenta de que se acercaba al tren que tenía delante.

Como resultado de la colisión, el parabrisas del tren quedó destrozado. No había pasajeros en ninguno de los dos trenes durante el incidente. Se informó que el conductor sufrió heridas leves.

La Agencia de Transporte Municipal de San Francisco (SFMTA) indicó que la investigación preliminar no encontró fallas técnicas en el tren ni en la infraestructura ferroviaria. Según las conclusiones iniciales, el choque se debió a un error humano causado por el cansancio del conductor.

Actualmente, se está llevando a cabo una investigación oficial sobre el suceso. El conductor ha sido suspendido temporalmente de sus funciones.