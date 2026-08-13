Extirpan de la pierna de un bebé de 8 días un tumor del tamaño de una manzana

En Kirguistán, un tumor de gran tamaño detectado en un recién nacido fue extirpado mediante una compleja intervención quirúrgica. Con tan solo 8 días de vida, el bebé nació con un tumor congénito y los médicos decidieron operarlo de urgencia.

La intervención quirúrgica se realizó con éxito en el Centro Nacional de Protección de la Maternidad y la Infancia de Kirguistán. En la pierna del bebé se encontraba un tumor del tamaño de una manzana, que fue extirpado por especialistas.

Así lo informó el jefe del departamento de Oncología y Hematología Pediátricas del centro, Sulton Stambekov, según informó Akipress.

Según el médico, algunos tumores son congénitos y pueden detectarse durante el embarazo o en los primeros días después del nacimiento. En los recién nacidos, estos casos requieren una atención médica rápida, precisa y cuidadosa.

En la operación participaron cirujanos pediátricos y neonatales. Los especialistas actuaron con gran cautela, teniendo en cuenta que el bebé solo tenía 8 días, que su organismo era extremadamente delicado y que existía un alto riesgo de complicaciones relacionadas con la intervención quirúrgica.

Según Stambekov, la oncología pediátrica no se limita a la quimioterapia. En este campo es fundamental la colaboración entre varias especialidades médicas, como la cirugía, los cuidados intensivos, la anestesiología, la neonatología y el diagnóstico moderno.

El médico calificó esta situación como una prueba muy difícil para el bebé.

«Solo tiene 8 días y ya está librando una gran batalla por la vida», escribió Sulton Stambekov.

La exitosa conclusión de esta compleja operación fue un paso importante para la salud del bebé.