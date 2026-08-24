Una serpiente con cáncer fue curada por primera vez en el mundo

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Una serpiente con cáncer fue curada por primera vez en el mundo

En el Reino Unido, en el zoológico de Chester, un pitón de 23 años fue sometido a un método inusual de tratamiento contra el cáncer, la electroquimioterapia, siendo la primera vez que se aplica en serpientes.

Jodie Foster, una pitón reticulada de 4,5 metros y 50 kilogramos, fue examinada por veterinarios tras mostrar falta de apetito y una reducción notable en su movilidad. Como resultado, se le detectó un tumor maligno: un fibrosarcoma en la mandíbula.

Aunque el tumor fue extirpado quirúrgicamente al principio, volvió a aparecer y comenzó a dañar el hueso mandibular, lo que representaba un grave riesgo para la vida de la serpiente. Por ello, los veterinarios, en colaboración con especialistas en cáncer, decidieron adaptar la electroquimioterapia, utilizada también en humanos, para Jodie.

Debido al gran tamaño de la serpiente, se unieron dos mesas para preparar un espacio similar a una cama doble. Jodie fue sedada en su recinto y luego trasladada al centro veterinario. Durante el procedimiento, que duró unos 90 minutos, se extirpó el tumor y una parte del hueso mandibular afectado.

Posteriormente, se aplicó electroquimioterapia para eliminar las células cancerosas restantes. Este método combina el fármaco bleomicina con impulsos eléctricos. El efecto eléctrico aumenta temporalmente la permeabilidad de las células cancerosas, ayudando a que el medicamento penetre en ellas de manera más efectiva.

Meses después del tratamiento, Jodie Foster volvió a comer con normalidad y recuperó su actividad. Los veterinarios confirmaron que sus capacidades para atacar, sujetar presas y tragar alimentos se mantienen intactas.

En el examen final realizado esta semana, no se detectó ninguna señal de que el cáncer haya reaparecido.

Los expertos señalan que este es el primer caso conocido de uso de electroquimioterapia en serpientes. Los investigadores planean publicar los datos de este experimento para explorar la posibilidad de utilizar este método en el tratamiento de otros animales en el futuro.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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