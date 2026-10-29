¿Puede un agujero negro dividirse en dos? Científicos estudian una teoría inusual

Científicos han estudiado mediante cálculos si un agujero negro puede dividirse en dos bajo ciertas condiciones teóricas. Sin embargo, la ocurrencia práctica de tal proceso aún no ha sido probada. Así lo informó la publicación Naked Science .

Por lo general, dos agujeros negros se fusionan para formar uno más grande. Las ondas gravitacionales resultantes de tales eventos son registradas por los científicos. Pero la división de un solo agujero negro en dos es un proceso mucho más complejo.

Una de las razones principales está relacionada con la segunda ley de la termodinámica. La entropía de un agujero negro es proporcional al área de su horizonte de sucesos. Si un agujero negro simple y sin rotación se divide en dos más pequeños, su entropía total podría disminuir. Esto limita seriamente la posibilidad de que el proceso ocurra.

Los investigadores también estudiaron agujeros negros cuya velocidad de rotación es cercana al máximo teórico. En los cálculos se analizaron la separación de los fragmentos, la conservación de la energía y el momento, así como las condiciones relacionadas con la entropía.

Según los resultados, es muy difícil cumplir simultáneamente las condiciones necesarias para la división de un agujero negro. Si la parte separada no tiene suficiente energía, puede ser atraída de vuelta por la fuerza gravitatoria del agujero negro principal. El estudio examinó condiciones estrechas donde tal división podría ser teóricamente posible, incluidos casos donde la velocidad de rotación está muy cerca del valor máximo.

Los científicos también analizaron teorías que sugieren la existencia de dimensiones espaciales adicionales. En tales modelos, estructuras similares a agujeros negros podrían dividirse en varias partes. Sin embargo, la existencia de dimensiones adicionales aún no ha sido confirmada experimentalmente.

Según los autores del estudio, los pequeños agujeros negros que aparecieron en el universo temprano podrían ser más propensos a este proceso que los grandes agujeros negros astrofísicos. En el futuro, los científicos también estudian la posibilidad de detectar rastros potenciales de este fenómeno a través de la radiación gamma.

No obstante, hasta ahora no se ha observado la división de ningún agujero negro en dos. El estudio solo examina las condiciones teóricas bajo las cuales los agujeros negros podrían fragmentarse.