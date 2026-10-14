Un pasajero que atacó a un viajero africano en el metro de Moscú recibe una respuesta inesperada (video)

Las imágenes de una tensa pelea entre pasajeros en el metro de Moscú, capital de Rusia, se han vuelto virales en las redes sociales, provocando intensos debates. Los videos grabados por testigos muestran a un hombre local atacando a un pasajero africano, quien respondió con firmeza y terminó inmovilizándolo en el suelo.

Según los testigos, el agresor insultó al pasajero extranjero e intentó provocarlo, pero inesperadamente terminó en una situación comprometida.

Conflicto e indiferencia en un vagón en movimiento

El incidente ocurrió a bordo de un tren en la línea Zamoskvoretskaya del metro de Moscú:

Provocación y respuesta: Según los testigos, uno de los pasajeros locales intentó humillar al viajero africano y usar la fuerza. Sin embargo, el ciudadano extranjero no se quedó callado, aplicó técnicas de lucha y lo mantuvo inmovilizado en una esquina del vagón;

La reacción de los presentes: En las imágenes difundidas se observa que, a pesar de que el vagón estaba lleno, incluso con pasajeros en uniforme militar, la mayoría de las personas no intervino, limitándose a observar o grabar con sus teléfonos;

Control e inmovilización: El pasajero africano bloqueó el cuello y los brazos del agresor, dejándolo completamente inmovilizado.

Al detenerse el tren: La situación se traslada al andén

Cuando el tren llegó a la siguiente estación y se abrieron las puertas, los hechos tomaron un nuevo rumbo:

Expulsión al andén: Al llegar a la estación «Dinamo», el pasajero africano arrastró al hombre que lo había atacado fuera del vagón hacia el andén;

Sumisión total: En el andén, el agresor fue derribado y neutralizado, y solo entonces algunos pasajeros y agentes de seguridad del metro intentaron intervenir;

Reacción en las redes: Los usuarios de redes sociales interpretan este suceso como una lección para quienes agreden injustificadamente a migrantes y personas de otras nacionalidades, destacando que todos tienen derecho a defender su dignidad.

Se espera que la policía del metro y las autoridades competentes realicen una investigación sobre este incidente.