En la Isla de Navidad de Australia, millones de cangrejos rojos han comenzado su migración anual. Tras las fuertes lluvias estacionales, los animales se dirigieron desde los bosques hacia la costa del océano.

Según ABC News, se observó un movimiento masivo de cangrejos rojos en la isla los días 14 y 15 de noviembre de 2026. Aproximadamente 100 millones de cangrejos se desplazan cada año desde el interior de la isla hacia el océano para reproducirse y poner sus huevos.

La migración de los cangrejos rojos suele comenzar con las primeras lluvias de la temporada húmeda. Esto ocurre a menudo en octubre o noviembre, aunque en algunos años puede retrasarse hasta diciembre o enero. El momento y la velocidad del desplazamiento de los animales dependen no solo de las precipitaciones, sino también de las fases lunares.

Durante el periodo de migración, algunas carreteras de la isla se cierran temporalmente o se aplican restricciones de tráfico para garantizar la seguridad de los cangrejos. También se utilizan puentes especiales y barreras de protección para ayudarles a cruzar las carreteras.

Al llegar a la costa, los cangrejos se aparean. Después, las hembras permanecen unos dos semanas en madrigueras húmedas cerca de la orilla para que sus huevos se desarrollen. Luego regresan a la orilla para depositar sus huevos en el mar.

Este fenómeno natural en la Isla de Navidad se caracteriza cada año por el desplazamiento de millones de animales.