En Shymkent, una mujer donó un riñón a su esposo en estado crítico

En Kazajistán, una mujer llamada Aygul, residente de la ciudad de Shymkent, donó un riñón a su esposo Nurjan, quien padecía una enfermedad grave. Tras el trasplante realizado el 21 de octubre en el hospital clínico municipal n.º 1, se informó que el estado de la pareja es estable. Así lo informó Otyrar.kz .

Según se informó, los problemas de salud de Nurjan comenzaron en agosto de este año. Sufrió un paro cardíaco en su lugar de trabajo y experimentó una muerte clínica. Tras ser trasladado de urgencia al hospital, se detectó un grave deterioro en la función renal del hombre. Posteriormente, se le prescribió un tratamiento de diálisis.

Inicialmente, estaba previsto que la hermana de Nurjan fuera la donante. Sin embargo, los resultados de los exámenes médicos no lo permitieron. Fue entonces cuando su esposa, Aygul, decidió convertirse en donante.

Tras someterse a los exámenes médicos necesarios, la pareja se preparó para la operación durante casi un mes. El trasplante realizado el 21 de octubre concluyó con éxito.

Según el cirujano trasplantólogo Rahimjan Joldibekov, tras la operación se observaron cambios positivos en los indicadores de laboratorio del paciente. En particular, el nivel de creatinina en sangre descendió a 70 y el nivel de urea a 3,5.

Actualmente, el estado de la donante Aygul y de su esposo Nurjan es estable. Les espera un periodo de rehabilitación y seguimiento médico.