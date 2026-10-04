En China, una madre encuentra a su hijo perdido hace 32 años tras una larga búsqueda

En 1988, en China, Mao Yin, de 2 años, desapareció en la entrada de un hotel mientras su padre buscaba agua. Su madre, Li Jingji, dedicó toda su vida a buscarlo con la esperanza de encontrarlo.

Dejó su trabajo y pasó 32 años tras la pista de su hijo. Durante este tiempo, distribuyó más de 100 000 folletos y viajó a diversas regiones buscando información sobre él.

Durante la búsqueda, Li Jingji no solo buscó a su propio hijo, sino que también ayudó a otras familias. Contribuyó a que 29 niños desaparecidos se reunieran con sus seres queridos.

Resultó que Mao Yin fue vendido a otra familia cuando era niño y creció sin saber nada sobre su verdadero origen.

Finalmente, en 2020, tras 32 años de separación, madre e hijo se reencontraron. Su esperado encuentro se convirtió en un símbolo de la paciencia de una madre que nunca perdió la esperanza.