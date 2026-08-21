34 años después, hallan en un glaciar los cuerpos de dos alpinistas

Los cuerpos de dos alpinistas belgas desaparecidos hace 34 años en los Alpes suizos fueron encontrados. Sus restos salieron a la superficie tras quedar expuestos por el deshielo del glaciar. Así lo CBS News informó.

El 26 de julio de este año, un excursionista encontró los cuerpos de dos personas en el glaciar de Trift, situado en el cantón del Valais, cerca de la frontera con Italia.

Los restos hallados fueron enviados al Instituto de Medicina Legal del Hospital del Valais, en Sion, para identificar a las víctimas y realizar un peritaje.

Un análisis de ADN confirmó que los cuerpos pertenecían a dos alpinistas desaparecidos en 1992 en la zona del Weissmies. Tenían 39 y 41 años, respectivamente, cuando desaparecieron.

Un misterio de décadas resuelto gracias al ADN

Según la policía, el cantón del Valais lleva desde 1925 una lista de personas desaparecidas. La mayoría de quienes figuran en ella desaparecieron en zonas de alta montaña o en ríos.

Durante años, el destino de algunas personas siguió siendo desconocido. Sin embargo, en los últimos años, el retroceso de los glaciares de montaña causado por el cambio climático y el aumento de las temperaturas ha hecho que aparezcan gradualmente cuerpos y restos de personas desaparecidas hace décadas.

Los especialistas señalan que el deshielo de los glaciares está dejando al descubierto cada vez más restos humanos que antes permanecían bajo gruesas capas de hielo.

De este modo, el destino de los dos alpinistas desaparecidos hace 34 años finalmente se esclareció gracias al retroceso del glaciar y a las modernas técnicas de análisis de ADN.