Un avión de carga con cinco tripulantes desaparece de los radares en Pakistán

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Un avión de carga con cinco tripulantes desaparece de los radares en Pakistán

En Pakistán, un avión de carga Boeing 737-400 perteneciente a la aerolínea K2 Airways desapareció de los radares durante un vuelo de Sharjah a Karachi. A bordo de la aeronave viajaban cinco tripulantes, según informa Anhor.uz.

Según los informes, la aeronave desapareció de los radares sobre el mar Arábigo, al oeste de Karachi. Antes de perderse el contacto, el piloto informó de un problema en el sistema de navegación.

La Autoridad de Aeropuertos de Pakistán comunicó que los radares registraron un descenso brusco y un cambio repentino de dirección del avión. Posteriormente, se perdió el contacto con la tripulación.

El servicio Flightradar24 indicó que los datos preliminares del ADS-B podrían sugerir un posible accidente aéreo. Sin embargo, el siniestro aún no ha sido confirmado oficialmente.

Las fuerzas navales y aéreas de Pakistán han sido desplegadas en la zona del incidente. En las labores de búsqueda participan el buque de guerra PNS Zulfiqar, el avión de vigilancia por radar de largo alcance Saab 2000 Erieye y el buque comercial Lahore de la Corporación Nacional de Transporte Marítimo de Pakistán.

El Boeing 737-400 operaba originalmente como avión de pasajeros. En 2012, fue reconvertido para el transporte de carga.

El último gran accidente aéreo en Pakistán ocurrió en 2020, cuando un avión de Pakistan International Airlines se estrelló al aterrizar en el aeropuerto de Karachi. En aquella ocasión, sobrevivieron dos de las 99 personas a bordo.

PakistánK2 AirwaysBoeing 737-400KarachiSharjahMar Arábigo
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Nodirbek Razzokov
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