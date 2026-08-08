El asombroso milagro de la naturaleza: el raro arasarí de cresta rizada del Amazonas sorprende a los científicos

El arasarí de cresta rizada, que vive en las selvas amazónicas, se distingue de inmediato de otros tucanes por su aspecto. A primera vista, las plumas de su cabeza parecen un peinado cuidadosamente elaborado. Sin embargo, este aspecto no es artificial, sino completamente natural.

Según los especialistas, el arasarí de cresta rizada es la única especie de tucán conocida por tener plumas naturalmente rizadas. Normalmente, los tucanes tienen plumas lisas en la cabeza, pero en esta especie su estructura presenta una forma singular.

Los científicos aún no han determinado si estas plumas rizadas sirven para atraer pareja o ahuyentar a los depredadores. Por ahora, los investigadores consideran esta característica una rara estructura del plumaje propia de la especie.

Estas aves se encuentran en las regiones occidentales de la Amazonia, en Brasil, Perú y Bolivia. Pasan gran parte del tiempo entre las ramas de los árboles, buscando principalmente frutos. También pueden comer insectos, huevos y, en ocasiones, pequeños reptiles.

Al igual que otros tucanes, el arasarí de cresta rizada es un ave social. A menudo se desplaza en pequeños grupos.