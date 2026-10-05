El « efecto Haaland »: un solo anuncio dispara las ventas de zanahorias un 25 % en Noruega

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El « efecto Haaland »: un solo anuncio dispara las ventas de zanahorias un 25 % en Noruega

« Manchester City» y el goleador de la selección nacional de Noruega Erling Haaland no solo está rompiendo récords en los campos de fútbol de su país, sino que también está transformando la dinámica del mercado de consumo. Según el influyente medio británico talkSPORT la participación del delantero estrella provocó un aumento repentino y sin precedentes en las ventas de zanahorias en toda Noruega.

Los analistas del mercado alimentario consideran este suceso como un fenómeno de marketing moderno, destacando el fuerte impacto psicológico que tienen los atletas famosos en los hábitos sociales.

+600 toneladas de producto y un salto del 25 %

Según los cálculos publicados por Iselin Sagen, experta noruega en alimentación, las cifras sorprendieron incluso a los especialistas:

  • Crecimiento del 25 %: en julio de 2026, el volumen de ventas de zanahorias en el país aumentó una cuarta parte en comparación con el mismo periodo del año anterior;

  • 600 toneladas adicionales: para satisfacer la demanda de los consumidores, se suministraron al mercado aproximadamente 600 toneladas adicionales de zanahorias.

Haaland en un camión: ¿cómo funcionó el anuncio?

Sagen señala que detrás de este salto inesperado se encuentra una campaña publicitaria masiva protagonizada directamente por Erling Haaland:

  • Contenido del anuncio: en un video emitido regularmente en la televisión local antes de los partidos de la Copa del Mundo, se muestra a Haaland comiendo una zanahoria con apetito mientras conduce un camión;

  • Un modelo para los jóvenes: «Es difícil probar científicamente que esto sea únicamente su contribución, pero el hecho es que Haaland es un ícono para los jóvenes y adultos en Noruega. Muchos imitan su estilo de vida, su alimentación y su dieta. Él fue el centro de esta campaña y el resultado fue evidente», comentó Iselin Sagen.

Alta productividad también en el campo

Convertido en promotor de la alimentación saludable y el estilo de vida sano, el delantero noruego de 26 años sigue cumpliendo su papel de máquina de goles en el terreno de juego:

  • esta temporada, Haaland logró marcar 5 goles en 5 partidos en sus primeras apariciones en la Premier League inglesa;

  • El delantero lidera actualmente en solitario la tabla de goleadores de la Premier League.

El fenómeno Erling Haaland demuestra una vez más que el estatus de una verdadera superestrella global no solo atrae a millones de aficionados a los estadios, sino que también puede moldear fácilmente las tendencias de alimentación saludable en todo un país.

Erling HaalandManchester CityNoruegaPremier LeagueMarketing
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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