Vance: el arma más poderosa de Estados Unidos contra Irán es la presión económica

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, declaró que el principal instrumento de presión de Washington sobre Irán no era militar, sino la presión económica Señaló que las sanciones y las medidas económicas podrían cambiar la postura de Teherán en las negociaciones.

Estados Unidos aumenta la presión

Según Vance, el instrumento más eficaz del que dispone Washington es ejercer presión económica sobre Irán.

«Una fuerte presión económica está cambiando el enfoque de Teherán respecto a un acuerdo», afirmó el vicepresidente estadounidense.

Al mismo tiempo, Vance reconoció que este enfoque conlleva ciertos riesgos. Según sus palabras, Irán también intenta aplicar medidas económicas contra Estados Unidos.

El aumento del precio del petróleo afecta a los estadounidenses

Vance también señaló que el precio del petróleo había subido en Estados Unidos. Según explicó, los estadounidenses lo están notando también en las gasolineras.

La administración estadounidense declaró que está tomando las medidas necesarias para garantizar el tránsito de los barcos por el estrecho de Ormuz .

El estrecho de Ormuz es una de las principales cuestiones

Vance afirmó que Irán intenta restringir la navegación por el estrecho de Ormuz.

El objetivo de Washington no es solo estabilizar la situación, sino también reducir el precio del combustible aumentando el suministro de petróleo y gas para los estadounidenses.

Washington quiere obligar a Teherán a llegar a un acuerdo

Vance declaró que Estados Unidos busca cambiar la situación en Irán mediante una nueva presión económica contra el país.

Señaló que Washington también pretende asegurarse de que determinadas instalaciones iraníes no sean reconstruidas.

Estas declaraciones se produjeron después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara el inicio de una campaña de fuerte presión económica contra Irán. Según Trump, Teherán ha perdido la oportunidad de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos sobre las cuestiones controvertidas.