En un momento de creciente tensión en Oriente Medio, las fuerzas estadounidenses han puesto en marcha un corredor marítimo secreto en el estrecho de Ormuz para restablecer los flujos estratégicos de petróleo. Según fuentes de la publicación Axios, Washington está limitando los sistemas de vigilancia iraníes y transportando cada día millones de barriles de crudo a los mercados mundiales por el canal del sur. ¿Cómo se lleva a cabo esta operación especial?

«Controlamos el estrecho»: la confesión de funcionarios estadounidenses

Funcionarios estadounidenses han declarado que la parte sur del estrecho de Ormuz lleva dos meses bajo control total:

«Llevamos dos meses controlando el canal sur del estrecho de Ormuz. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) puede causar ciertas molestias, pero el estrecho no está bajo su control. Somos nosotros quienes lo controlamos». — Declaración de un funcionario del Gobierno estadounidense

Detalles de la operación secreta en el estrecho de Ormuz

Indicador Indicadores y detalles de la operación Volumen de petróleo transportado Promedio diario 10 millones de barriles (algunas noches, hasta 15–20 millones de barriles) Tráfico marítimo Cada noche 15–20 petroleros se desplazan frente a las costas de Omán Centro de mando Cuartel general en Fort Bragg, Carolina del Norte Comparación con la situación anterior a la guerra Aproximadamente el 50 % del volumen habitual de exportación Capacidad de vigilancia de Irán Gran parte de los radares y sistemas marítimos han quedado fuera de servicio

Mando desde Fort Bragg y desactivación de los radares

Según la información disponible, esta importante operación fue posible gracias a una campaña de ataques militares de dos semanas llevada a cabo por el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM). Como consecuencia de los ataques, los principales radares y la infraestructura iraní de vigilancia marítima sufrieron graves daños. Ahora Teherán se ve obligado a vigilar el tráfico en el estrecho únicamente mediante un reducido número de radares restaurados y las lanchas rápidas del CGRI.

Este corredor especial, dirigido desde el cuartel general de Fort Bragg, en Carolina del Norte, está ayudando a aliviar considerablemente la escasez en los mercados energéticos mundiales.

¿Crees que un control marítimo secreto de este tipo en el estrecho de Ormuz puede contribuir plenamente a estabilizar los precios del petróleo en los mercados mundiales?

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