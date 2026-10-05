Un avión médico se estrella en EE. UU.: se presume que las seis personas a bordo han fallecido

El 3 de octubre, un avión médico que volaba de las Bermudas a Boston se estrelló en el océano Atlántico cerca de la isla de Nantucket, Massachusetts, EE. UU. Se presume que las seis personas a bordo han fallecido, según informaron la Guardia Costera de EE. UU. y Reuters.

Se señala que el avión, un Gulfstream G100 registrado en Canadá, realizaba un vuelo de evacuación médica. Pertenecía a la empresa Latitude Air Ambulance y transportaba a dos pilotos, dos miembros del personal médico, un paciente y un familiar.

Al acercarse a Nantucket, la tripulación informó de un fallo en el sistema eléctrico y declaró una emergencia. Posteriormente, se perdió el contacto con los controladores. Según los datos de vuelo, el avión descendió bruscamente desde unos 24 000 pies en poco tiempo.

Los equipos de búsqueda y rescate encontraron restos del avión frente a la costa de Nantucket. La Guardia Costera de EE. UU. finalizó las labores de búsqueda, que duraron 66 horas, el 4 de octubre. No se encontraron supervivientes.

La empresa Latitude Air Ambulance ha comunicado que considera fallecidos a sus cuatro empleados, al paciente y a su acompañante.

Según datos oficiales, los cuatro miembros de la tripulación eran ciudadanos canadienses, mientras que el paciente y su familiar eran ciudadanos de las Bermudas. La causa del accidente aún no se ha determinado. Las autoridades de EE. UU. y Canadá están investigando el suceso.