Un jet privado se estrella en EE. UU.: las nueve personas a bordo fallecieron

·74·Mundo
Un jet privado se estrella en EE. UU.: las nueve personas a bordo fallecieron

El domingo 1 de noviembre, un jet privado se estrelló cerca de Greenacres, en el estado de Florida, Estados Unidos. La tragedia resultó en la muerte de las nueve personas que viajaban en la aeronave.

Según los informes preliminares, el avión cayó en una zona residencial. Tras el impacto, se produjo una fuerte explosión y se inició un incendio. En el lugar se formó un gran cráter y los escombros quedaron esparcidos por la zona.

A pesar del incendio y la explosión, los primeros reportes indican que no hubo víctimas entre los ciudadanos que se encontraban en tierra. Esto es un hecho significativo dado que el accidente ocurrió en una zona poblada.

Por el momento, se desconocen las causas del accidente, si hubo una falla técnica durante el vuelo u otros factores involucrados. Tampoco se ha proporcionado información adicional sobre la identidad de las nueve personas a bordo.

FloridaGreenacresAccidente aéreoEstados UnidosAviación
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Los 10 goles de un niño de tres años llamado Nevada provocan una controversiaLos 10 goles de un niño de tres años llamado Nevada provocan una controversia28 octubre 14:59Un enorme caimán atacó a una mujer que nadaba en el aguaUn enorme caimán atacó a una mujer que nadaba en el agua12 agosto 12:1183 años de matrimonio: la pareja más longeva del mundo establece un récord Guinness83 años de matrimonio: la pareja más longeva del mundo establece un récord Guinness6 agosto 13:48Florida desvía fondos de carga de vehículos eléctricos hacia aerotaxisFlorida desvía fondos de carga de vehículos eléctricos hacia aerotaxis2 agosto 16:55El cohete New Glenn de Jeff Bezos explota durante una prueba (video)El cohete New Glenn de Jeff Bezos explota durante una prueba (video)29 mayo 10:24Un avión médico se estrella en EE. UU.: se presume que las seis personas a bordo han fallecidoUn avión médico se estrella en EE. UU.: se presume que las seis personas a bordo han fallecido5 octubre 16:07
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol