Un jet privado se estrella en EE. UU.: las nueve personas a bordo fallecieron

El domingo 1 de noviembre, un jet privado se estrelló cerca de Greenacres, en el estado de Florida, Estados Unidos. La tragedia resultó en la muerte de las nueve personas que viajaban en la aeronave.

Según los informes preliminares, el avión cayó en una zona residencial. Tras el impacto, se produjo una fuerte explosión y se inició un incendio. En el lugar se formó un gran cráter y los escombros quedaron esparcidos por la zona.

A pesar del incendio y la explosión, los primeros reportes indican que no hubo víctimas entre los ciudadanos que se encontraban en tierra. Esto es un hecho significativo dado que el accidente ocurrió en una zona poblada.

Por el momento, se desconocen las causas del accidente, si hubo una falla técnica durante el vuelo u otros factores involucrados. Tampoco se ha proporcionado información adicional sobre la identidad de las nueve personas a bordo.